أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يستقبل رئيسة وزراء بنغلاديش ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم

Google+ Print
محمد بن راشد يستقبل رئيسة وزراء بنغلاديش ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم محمد بن راشد يستقبل رئيسة وزراء بنغلاديش ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله  " في قصر سموه في زعبيل قبل ظهر اليوم دولة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية والوفد المرافق.

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والسيدة حسينة الحديث حول مجمل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنجلاديش والمعطيات المتاحة لتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين خاصة في المجالات الاقتصادية كافة وبناء شراكة استثمارية مجدية للبلدين.

وأكد سموه والضيفة أهمية بناء جسور التواصل بين فعاليات القطاع الخاص في كلا البلدين وإتاحة الفرصة لها لإقامة شراكات استثمارية تعود بالنفع على الجانبين وتحقيق مصالحهما المشتركة.
>  

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية