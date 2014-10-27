محمد بن راشد يستقبل رئيسة وزراء بنغلاديش ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في قصر سموه في زعبيل قبل ظهر اليوم دولة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية والوفد المرافق.

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والسيدة حسينة الحديث حول مجمل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنجلاديش والمعطيات المتاحة لتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين خاصة في المجالات الاقتصادية كافة وبناء شراكة استثمارية مجدية للبلدين.

وأكد سموه والضيفة أهمية بناء جسور التواصل بين فعاليات القطاع الخاص في كلا البلدين وإتاحة الفرصة لها لإقامة شراكات استثمارية تعود بالنفع على الجانبين وتحقيق مصالحهما المشتركة.

>