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السبت.. "الوطنية للتفاعل الإيجابي" تقيم مؤتمرا صحفيا لمواجهة الردة الثقافية

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السبت.. "الوطنية للتفاعل الإيجابي" تقيم مؤتمرا صحفيا لمواجهة الردة الثقافية السبت.. "الوطنية للتفاعل الإيجابي" تقيم مؤتمرا صحفيا لمواجهة الردة الثقافية

كتب : محمد عبد الجليل منذ 57 دقيقة

تقيم المبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابي، برئاسة الكاتب محمد سلماوي، وائتلاف المثقفين الأحرار، برئاسة الدكتور حامد أبو أحمد، وبحضور عدد كبير من المثقفين والشخصيات العامة، مؤتمرًا صحفيًّا للدفاع عن الثقافة الوطنية المصرية وأسس الهوية الثقافية في في مواجهة الردة التي يقودها وزير الثقافة الحالي ومخطط إقصائه للقيادات الثقافية الوطنية من مواقعها بوزارة الثقافة والهيئات التابعة لها، وذلك بمقر المبادرة الوطنية 6 شارع عائشة التيمورية بجاردن سيتي، أمام قسم شرطة قصر النيل، في الساعة الحادية عشرة صباح السبت المقبل.

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