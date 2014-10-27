حمدان بن محمد يرحب بالمشاركين في أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي

رحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بالمشاركين في أعمال الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الذي يُعقد في دبي في الفترة 28-30 اكتوبر 2014.

ويشارك في أعمال المنتدى، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي ومؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، 2500 شخصية من صناع قرار ومختصين يمثلون 140 دولة من حول العالم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن استضافتنا للمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي يؤكد على أهمية موقع الإمارات كمركز رئيس على خارطة الاقتصاد العالمي، ويعكس مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وقدرتها على تحقيق الأهداف المرسومة لها، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

ويوفر المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي منصة عالمية لإقامة شراكات مبتكرة ومد جسور التواصل والعمل مع خبراء هذا القطاع لتعزيز دور الاقتصاد الإسلامي في الأسواق المختلفة.

جدير بالذكر أن الدورة العاشرة للمنتدى تقام تحت شعار "شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد" وتضم قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلاله التوقعات الاقتصادية العالمية نحو تطوير نموذج مرن للاقتصادات النامية، والمشهد المالي العالمي، والدور المحوري للتمويل الاسلامي في تمكين التجارة وتبسيط سلسلة التوريد الحلال، بالإضافة إلى دور التعليم والجامعات والتنشئة الاجتماعية والمحافظة على المواهب الشابة، إلى جانب التخطيط العمراني المستدام، وإنشاء البنية التحتية الذكية والشاملة للمجتمعات.

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