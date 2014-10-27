إنقاذ طفل مواطن اخترق قلم رصاص رأسه

نجح جراحو مدينة الشيخ خليفة الطبية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في إنقاذ حياة طفل مواطن يبلغ من العمر عامين بإزالة بقايا قلم رصاص علقت في عينه وتسببت بإفراز خُراج في دماغه وعينه، وذلك بعد عملية جراحية دقيقة استمرت أربع ساعات ونصف الساعة لإنقاذ الطفل المواطن الذي اخترق قلم الرصاص رأسه بعد سقوطه أرضاً.

وقال رئيس قسم طب العيون في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور حبيب الله اعتمادي في بيان صحافي حسب موقع 24: "تم علاج هذا الطفل قبل قدومه إلينا لإزالة الخُراج، غير أن بقايا قلم الرصاص في مِحْجَر عينه تسببت بإفراز المزيد من خُراج الدماغ، الأمر الذي أثَّر في قدرته على النطق والمشي وجعله يشعر بخمول عام".

وبمجرد تحويل وإدخال الطفل إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية سارع طاقمها بإجراء الأشعة المقطعية وأشعة التصوير بالرنين المغناطيسي اللتين أظهرتا وجود جسم غريب خلف العين اليمنى، الأمر الذي استلزم إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ عين الطفل وحياته وفق ما صرح به جراحو مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وتولى الدكتور عصام الجمل، أخصائي جراحة أعصاب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة إخراج الخُراج من خلال عملية شقّ القحف، ويُقصد بذلك عمل فتحة في الجمجمة للوصول إلى الدماغ وإزالة الخُراج.

وعن العملية، قال الدكتور الجمل: "على الرغم من تجفيف خُراج دماغ الطفل مرتين في السابق إلا أن بقايا قلم الرصاص ظلت تتسبب بتراكم الخُراج وتورم الدماغ، لقد استطعنا فتح الجمجمة واستئصال الخُراج الذي يحتوي القيح والأنسجة المتضررة".

وأكمل الطفل المواطن ذو العامين ثمانية أسابيع من المضادات الحيوية ومضادات الاختلاج عن طريق الوريد، قبل أن يُشفى تماماً ويخرج من المستشفى معافى.

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