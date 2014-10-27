بالصور والفيديو .. جامعة الفيوم تؤدى صلاة الغائب على أرواح شهداء سيناء
تقدم الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم صفوف المصلين فى صلاة الغائب التى أقيمت على أرواح الشهداء الأبرياء من خيرة أبنائنا الذين اغتالهم الإرهاب الأسود , أقيمت الصلاة عقب صلاة ظهر الاثنين بمسجد الجامعة وشارك فيها النواب والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة .
> أصدرت جامعة الفيوم بيانا لاستنكار الحادث الأليم ونعى فيه رئيس الجامعة استشهاد 30 من خيرة أبناء مصر البواسل وهم يدافعون عن تراب مصر وأرضها .
> وأكدت أسرة الجامعة تأييدها للقيادات السياسية وللجيش والشرطة فى جهودها للقضاء على ىبؤر الإرهاب وتحقيق الأمان والاستقرار لمصرنا الغالية.
" frameborder="0">