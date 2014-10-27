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بالصور..مقتل 8 إرهابيين وضبط 7 آخرين وتدمير 3 مخازن للأسلحة والذخائر بشمال سيناء

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بالصور..مقتل 8 إرهابيين وضبط 7 آخرين وتدمير 3 مخازن للأسلحة والذخائر بشمال سيناء بالصور..مقتل 8 إرهابيين وضبط 7 آخرين وتدمير 3 مخازن للأسلحة والذخائر بشمال سيناء

أعلن المتحدث العسكرى، العميد أركان حرب محمد سمير، عن مقتل 8 إرهابيين نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات ( من بينهم عنصر من العناصر المشتركة فى الهجوم الإرهابى الأخير )، بالإضافة إلى ضبط 7 إرهابيين آخرين.

وأضاف المتحدث العسكرى – عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» – أنه تم ضبط وتدمير 3 منازل خاصة بالعناصر الإرهابية، وكذلك تدمير 3 مخازن للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التى تستخدمها الجماعات الإرهابية فى تنفيذ عملياتها الإجرامية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، بمحافظة شمال سيناء.

وتابع المتحدث العسكرى أنه تم  ضبط وتدمير عدد [(2) عربة لاند كروزر - (10) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، كما تم ضبط وتدمير عدد [(2) عربة لاند كروزر - (10) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية .

 

 

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