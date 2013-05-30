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دراج: أرفض مشاركة رموز "الإنقاذ" في جلسات "الشورى" لأنه "غير شرعي"

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دراج: أرفض مشاركة رموز "الإنقاذ" في جلسات "الشورى" لأنه "غير شرعي" دراج: أرفض مشاركة رموز "الإنقاذ" في جلسات "الشورى" لأنه "غير شرعي"
يجب على المعارضة ألا تشرك في مناقشة الموازنة حتى لا يحملهم أحد مسؤولية الفشل في سد العجز حيال وقوعه

كتب : محمود عباس منذ 54 دقيقة

قال الدكتور أحمد دراج العضو المؤسس بحزب الدستور، أنه يرفض تلبية رموز جبهة الإنقاذ الوطني لدعوة مجلس الشورى للمشاركة في جلساته لحل عجز الموازنة، مؤكدا أن رأيه لا يعبر عن القرار النهائي لرموز الجبهة بخصوص هذا الأمر.

وأضاف دراج، لـ"الوطن، "أعتقد أن هذا المجلس غير شرعي، وكل ما يقوم به من إجراءات ستكون غير شرعية، ومشاركة رموز جبهة الإنقاذ معه في جلساته ستعطيه شرعية أمام الجميع".

وتابع العضو المؤسس بحزب الدستور "جبهة الإنقاذ لا يمكنها أن ترمم مبنى آيل للسقوط، ومناقشة حلول لعجز الموازنة الحالية ليس الأمر المطلوب حاليا، وإنما لا بد أن يتم تغيير هذه الموازنة بالكامل وتعديل الأبواب الخاصة بها في دستورهم المعيب، ولا أعتقد أن يوافق رموز المعارضة على المشاركة في حلول لمثل تلك الموازنة حتى لا يحملهم أحد مسؤولية الفشل في سد العجز حيال وقوعه".

وأكد دراج أن مجلس الشورى يحاول دعوة رموز المعارضة للحضور معه في محاولة منه لإقناعهم بالاعتراف بشرعيته وإيجاد مبررات، أمام المواطنين، لمناقشته قوانين وقضايا ليس مخولا له مناقشتها، بحسب قوله.

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