عبد العزيز: بحث استكمال إنشاءات أكاديمية الفنون مع مجلس الوزراء

طالب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة من رئيس أكاديمية الفنون الدكتورة أحلام يونس إعداد تقرير شامل حول المنشآت المتواجدة بالأكاديمية والتى لم يستكمل بناؤها تمهيدا للقيام بالتنسيق مع وزير الثقافة لعرض التقرير على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الواجبة نحو استكمال إنشاءات الأكاديمية التى تم إنفاق الكثير من الأموال عليها ولم يتم استكمال إنشائها حتى الآن.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها وزير الشباب والرياضة لأكاديمية الفنون ،اليوم، والتى رافقه فيها رئيس الأكاديمية، ، والدكتور أنور منسي الأستاذ بالأكاديمية وعدد من الطلاب.

وتفقد عبد الوزير المعهد العالى للموسيقى ، والمعهد الفنى، ومجمع الملاعب ومعهد البالية ومدرسة الكونسرفاتوار ومعهد الفنون الشعبية داخل الأكاديمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتوقفة بالأكاديمية كونها صرحا عملاقا يخدم الطلاب وينمى مهاراتهم الفنية، بالإضافة إلى سرعة تشغيل مدرسة الفنون بالأكاديمية، كما أكد عبد العزيز دعم وزارة الشباب والرياضة للأكاديمية فيما يتعلق بتطوير واستكمال الملاعب الرياضية

> بها، علاوة على دعم أى نشاط يقدم لطلاب الأكاديمية.

وكان المهندس خالد عبد العزيز وزيرالشباب والرياضة قد زار اليوم الاثنين، أكاديمية الفنون بمحافظة الجيزة للوقوف على سير العملية التعليمية بداخلها، والتعرف على الصعوبات والتحديات التى تواجه الأكاديمية.

وشهد مجموعة من العروض الموسيقية قدمها المبدعون من طلاب المعهد العالى للموسيقى “الكونسرفاتوار” من خلال عزفهم على مجموعة من الآلات الموسيقية المتنوعة.

أ ش أ