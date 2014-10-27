لجنة حصرأموال الإخوان تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمود مالك

قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة حصر و إدارة أموال جماعة الإخوان، إن اللجنة تقدمت اليوم الإثنين، ببلاغ للنائب العام ضد كلاً من محمود مالك صاحب شركة روومز و جريدة الوطن، وذلك لقيام الأول بالمخالفة لقرار التحفظ علي شركته بالتنازل عن فرع الشركة بمول العرب لشقيقة حسن مالك و نقل ما به من بضائع .

وأضاف ابو الفتوح خلال بيان له مساء الاثنين، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد جريدة الوطن، لأنها تروج علي خلاف الحقيقة لشائعة إن اللجنة تقوم بغلق شركة محمود مالك و فروعها .

وأكد أمين عام لجنة حصر و إدارة أموال جماعة الإخوان، أن اللجنة تهيب بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما تنشره من إخبار حول اعمال اللجنة .