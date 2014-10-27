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لجنة حصرأموال الإخوان تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمود مالك

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لجنة حصرأموال الإخوان تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمود مالك لجنة حصرأموال الإخوان تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمود مالك

المستشار محمد ياسر ابو الفتوح

قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة حصر و إدارة أموال جماعة الإخوان، إن اللجنة تقدمت اليوم الإثنين، ببلاغ للنائب العام ضد كلاً من محمود مالك صاحب شركة روومز و جريدة الوطن، وذلك لقيام الأول بالمخالفة لقرار التحفظ علي شركته بالتنازل عن فرع الشركة بمول العرب لشقيقة حسن مالك و نقل ما به من بضائع .

وأضاف ابو الفتوح خلال بيان له مساء الاثنين، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد جريدة الوطن، لأنها تروج علي خلاف الحقيقة لشائعة إن اللجنة تقوم بغلق شركة محمود مالك و فروعها .

وأكد أمين عام لجنة حصر و إدارة أموال جماعة الإخوان، أن اللجنة تهيب بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما تنشره من إخبار حول اعمال اللجنة .

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