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بالصور.. محافظ المنوفية يمنح أسرة شهيد نفق العريش إعانة 5 الآف جنيه

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بالصور.. محافظ المنوفية يمنح أسرة شهيد نفق العريش إعانة 5 الآف جنيه بالصور.. محافظ المنوفية يمنح أسرة شهيد نفق العريش إعانة 5 الآف جنيه

أحمد فوزى يتفقد أسرة الشهيد

قرر الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة الشهيد عماد عدلي إسماعيل شهيد القوات المسلحة بالعريش والذي استشهد إثر تفجير مدرعة تابعة للقوات المسلحة بمنطقة السبيل جنوب غرب العريش .
> وقد أكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل لأسرة الشهيد وتلبية كافة مطالبهم مشيرًا إلي أن بأسرها لن تنسي عطاء الشهداء الأبرياء من أبنائها ودائما ستتذكر إخلاصهم وتضحياتهم ومهما قدمنا لأسر الشهداء لن نوفي قدرهم وتضحياتهم من أجل الوطن مضيفًا أن المحافظة دائمًا تمد يد العون لأهالي الشهداء وفاءا وتكريمًا لما قدموه من بطولات فداء للوطن.
> جدير بالذكر إن وافته المنية كانت يوم الأحد من الشهر الجاري وتم تشيع جنازته يوم الأثنين وأنه متزوج ولدية ثلاثة من الأبناء.

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