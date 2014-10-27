غداً.. المؤتمر العربي الثالث لعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي بمكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع تكنوفيوتشر مصر، المؤتمر العربي الثالث للروبوت والذكاء الاصطناعي في الفترة من 28-30 أكتوبر2014.

ويأتي هذا المؤتمر في وقت انتشر فيه علم الروبوت كعلم وثقافة في عديد من المؤسسات التعليمية والبحثية العربية. كما عملت الجمعية العربية للروبوت منذ انطلاقها وضمن توصيات رؤيتها ورسالتها في تطوير صناعة عربية مميزة في مجال علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي؛ وذلك من خلال تواصلها مع مختلف المؤسسات العربية ذات العلاقة، وتنظيمها عديدًا من الفاعليات المميزة.

ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة وعلوم وتكنولوجيا الروبوت في المجتمعات العربية، وتشجيع الدول العربية على إنشاء نواد وجمعيات للروبوت، وعقد وتنظيم المسابقات والأنشطة والفعاليات في مجال الروبوت، والاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والعالمية من أجل التعاون وتبادل الخبرات، وتنظيم دراسات ودورات تدريبية، وإقامة لقاءات علمية ومؤتمرات متخصصة، والتشجيع على إنشاء مختبرات وحاضنات للروبوت والذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات والمراكز البحثية، وإدراج علوم الروبوت ضمن المناهج الرئيسية.

ويقام على هامش المؤتمر العربي لعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي هذا العام وللمرة الاولى ورش عمل مخصصة للفئات العمرية من الاطفال والشباب، طلاب المدارس والجامعات.

> وذلك بغرض نشر ثقافة تعليم الروبوت في المراحل العمرية المبكرة، كما سيستقبل المؤتمر زيارات المدارس لحضور ندوات عن أهمية واستخدامات الروبوت في حياتنا، وكيفية البدء في دراسته، والمشاركة في المسابقات المختلفة.

كما سيتم عقد مسابقة للمراحل العمرية المختلفة في مجال الابتكار واستخدامات الروبوت على هامش المؤتمر وسيتم الإعلان عن تفاصيل المشاركة للأطفال والشباب في هذه الفعاليات على هامش المؤتمر، على موقع تكنوفيوتشر مصر الإلكتروني www.tehnofutureegypt.com

وعلى الراغبين في المشاركة والحضور في المؤتمر ملء استمارة التسجيل الموجودة على المواقع الإلكترونية لكل من الجمعية العربية للروبوت أو تكنوفيوتشرمصرwww.tehnofutureegypt.com، www.roboticas.org وسيتم اعتماد تسجيل المشارك حال استلام نموذج المشاركة وتسديد الرسوم.

وسيتم نشر أوراق العمل التي ستعرض خلال المؤتمر في كتاب أعمال المؤتمر وتُقبل أوراق العمل باللغة العربية أو الإنجليزية. فعلى الراغبين في المشاركة بورقة عمل أو ورشة تدريبية بالمؤتمر ملء استمارة التسجيل على الموقع الإلكتروني لكل من الجمعية العربية للروبوت أو تكنوفيوتشر مصر، على ألا تزيد المدة الزمنية للورشة التدريبة على 120 دقيقة وورقة العمل على 30 دقيقة، وذلك قبل تاريخ 25 سبتمبر 2014.