بالصور.. دورات تنشيطية للطيارين غير العاملين لتأهيلهم لسوق العمل



> صرح الطيار أشرف عبد الباقي نقيب الطيارين المدنيين المصرية أن اللجنة العلمية والفنية بالنقابة برئاسة الطيار أكرم صبور تنظم دورات تنشيطية للطيارين الغير عاملين أعضاء النقابة مشيرا بأن هذه الدورة هي الخامسة منذ إنشاء النقابة في يونيو 2011 وذلك لتأهيلهم لسوق العمل .

> وأضاف النقيب أن عدد المتدربين لهذه الدورة وصل لـ 80 طياراً من الغير العاملين الذين تؤهلهم اللجنة العلمية للوصول إلى مستوى الـ ATPL”” رخصة طيار نقل جوي وهي أعلى رخصة يحصل عليها الطيار، وتأتي هذه الرخصة بعد حصوله أولاً على (CPL) رخصه طيار تجاري .

> وقال تنقسم رخصة طيار نقل جوي إلي قسمين القسم النظري الذي تحاول أن تقوم بتغطيته اللجنة العلمية والفنية بالنقابة , والقسم العملي الذي يكتسب عن طريق تحقيق 1500 ساعة طيران على الطيار حسب القانون المصري لطيران المدني ملحق F وطبقا لقوانين الطيران المدني المصري 121 من يحصل على ATPL يصبح قائد للطائرة .

> وتتضمن مواد الـ ” ATPL” قوانين و مبادئ الطيران والدينامكية الهوائية محركات الدفع، الأرصاد الجوية – علم الطقس والمناخ، الاتصالات و الحركة الجوية والإجراءات التشغيلية والملاحة العامة واللاسلكية ، الأداء البشرى وعوامله ، الوزن والتوازن للطائرات ، تخطيط رحلات الطيران وأنظمة الطائرات .