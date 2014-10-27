بريق الذهب في عطر ELIE SAAB Le Parfum – L’Edition Or

تتجلى أهمية الضوء في إبداعات إيلي صعب في أبهى معانيها مع الإصدار المحدود الخاص بعيد الميلاد لابتكاره الجديد في عالم العطور. يقدم المصمم العالمي لعشاق الذوق الرفيع لؤلؤة من نور، يشع منها بريق الذهب: ELIE SAAB Le Parfum, Eau de Parfum – L’Edition Or.

استوحى إيلي صعب عطره الجديد من سحر عيد الميلاد، وزيّن القارورة الفريدة التي تحمل بصمته الأولى في دنيا العطور بلمسات راقية: يتدلى عنق الزجاجة بأناقة فائقة، مظللاً بنقوش من ذهب، ليضفي على القارورة إشراقة تفيض بعبق التميز والفرادة.

وتتجلى روعة هذا الإصدار المحدود بغلاف من الساتان الذهبي المزيّن بتصميم مستطيل أبيض يعكس نقاؤه التباين الفريد بين لونين يتموجان في غاية الروعة.

تحتضن القارورة الفاخرة ماء العطر الأول لمصمّم يعشق الزهور كما يعشق الجمال، وتحافظ تركيبتها العطرة على أصالتها:

يفيض عبق زهر البرتقال من النفحات الأولى، وتلاقيه في تناغم رائع خلاصة أريج الياسمين العربي الملكي، لتكتمل روعة العطر بلمسة من شذا الباتشولي النقي.

ويتردد صدى هذه الباقة البيضاء النضرة في نفحات خشب الأرز الزكية، لتضيف نكهة مميزة على عبير الزهور. ويفيض الشذا بأناقة لا متناهية، متوجاً سحره الطاغي بعبق الورد العسلي، في مهرجان عطري نادر.