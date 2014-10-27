مكياج فرنسي للمرأة العربيّة

تحبّ المرأة العربيّة اعتماد طرق عدّة في تطبيق المكياج. ويعتبر المكياج الفرسي بالآي لاينر المجنّح وأحمر الشفاه الأحمر، مناسباً جدّاً للمرأة السمراء. إليك خطوات تتبعها المرأة الفرنسيّة للتميّز بمكياج لافت، كما يمكنك متابعة الصور، لمعرفة ما هي المستحضرات اللازمة لتطبيق المكياج الفرنسي.

قد يعجبك: هل أساءت صورة إليسا لإطلالتها الجميلة ؟



المرأة الفرنسيّة تعشق العناية ببشرتها، وتستخدم المكياج لإضافة لمسة مشرقة على إطلالتها الطبيعيّة.

العناية بالبشرة: من أساسيّات جمال المرأة الفرنسيّة، وهي الروتين الأهمّ بالنسبة إليها، اذ تتأكّد دوماً من استخدام كريم أساس أوّلي قبل وضع المكياج، إضافة إلى المستحضرات التي تحمي البشرة من أشعة الشمس. أما بالنسبة لفترة المساء، فالتطهيرأساسي لمرّة واحدة في الأسبوع.

خطوات المكياج الفرنسي:

-ضعي كريم الأساس بلون مطابق للون بشرتك

-يمكنك استخدام القليل من الكونسيلر، لإخفاء الهالات السوداء تحت العين

- رفع الوجنتين بالقليل من بودرة الخدود من دون المبالغة عند استخدامها، والابتعاد عن الألوان البرونزيّة

-للحصول على الإطلالة الفرنسيّة، تعمد النساء إلى تقليد المكياج المجنّح لبريجيت باردو، ولكن الحقيقة هي أنّ الكثيرات من رموز الجمال الفرنسي يستخدمن قلم الكحل لتحقيق النظرة نفسها. الطريقة الأفضل عند وضع الآيلينر، هي بالمحافظة على خطوط رفيعة وقريبة من قاعدة الرموش.

-حافظي على نظافة الكحل، من خلال رسم الخط فقط أعلى رموشك باللون الأسود.

-أرسمي خط الرموش السفلي باللون البنّي، أو تجنّبي تلك المنطقة تماماً، للمسة نظيفة وتقليديّة.

-الماسكرا أساسيّة في المكياج الفرنسي، بالإضافة إلى اللون المميّز، حيث تساعد الماسكرا على تصفيف الرموش وتطويلها.

-أحمر الشفاه باللون الأحمر من مواصفات المكياج الفرسي، لكن ننصحك بتنسيقه مع لون شعرك وبشرتك

تابعي موقع "سيدتي نت" لمواضيع جديدة ومعلومات إضافيّة حول كيفيّة اختيار أحمر الشفاه الأحمر بالظلّ المناسب لك.

تابعي أيضاً:

اكتشفي الأسرار الجمالية لـ جينيفر لوبيز

كيف تبدو وجوه النجمات وهي شبه خالية من المكياج؟

5 مستحضرات تجميل موجودة في حقيبة النجمات