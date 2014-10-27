شهر نوفمبر ... شهر الجمال! فاستفيدي منه

بيروت- سيدتي نت

ها هو قد عاد وأفضل من أيّ وقت مضى! تستضيف "وجوه" شهر الجمال حيث تحتفي بكلّ ما يتعلّق بالجمال طيلة الشهر. بمساعدة من بعض علاماتنا التجاريّة المفضَّلة، سنحوّل شهر نوفمبر في "وجوه" إلى تجربة لا مثيل لها في عالم الجمال!

من 1 لغاية 8 نوفمبر، ستكون Givenchy حاضرة لكي تطلعك على أحدث مستحضرات الجمال التي لا بدّ من امتلاكها بدءاً من المكياج وصولاً إلى العطور. من 9 لغاية 15 نوفمبر، ستحتفل Sally Hansen بعالم الأظافر مع فنّ تزيين الأظافر الرائج حاليّاً، وأحدث أدوات وآلات العناية بالأظافر، من دون أن ننسى مجموعتها الجديدة من الألوان لهذا الموسم. من 16 لغاية 22 نوفمبر، ستركّز "وجوه" على صيحة اللون الأزرق الزاهي. ستمنحك فتيات Wow by Wojooh إطلالة جديدة تعكس هذه الموضة الممتعة سواء من خلال مكياج سموكي بلون أزرق الكوبالت أو آي لاينر هندسيّ الشكل باللون الأزرق الزاهي. تأكّدي من أنّك ستتمتّعين بإطلالة تواكب هذه الموضة! من 23 لغاية 30 نوفمبر، تختتم Dior الشهر بمفاجأة مميّزة. سيتواجد خبراء التجميل لدى Dior في متجرنا لكي يفصحوا لك عن أسرارهم ويقدّموا لك نصائحهم اللازمة لتحقيق إطلالة لا تشوبها شائبة!

لا تكتمل أيّ خزانة جمال من دون العطر المثاليّ. لذلك، سنطلق العنان لجنوننا بالعطور خلال شهر الجمال هذا! زوري Essential Essence Bar حيث يتواجد خبراء العطور لدينا لكي يعلّموك كلّ ما تحتاجين معرفته عن العطور التي تحبّينها! اِحصلي على جرعتك من العطور في هذه المحطّة الفريدة وتفاعلي مع تطبيقنا الجديد Wojooh Fragrance Finder. يسمح لك هذا التطبيق المتوافر عبر الهاتف الجوّال وجهاز الـ iPad في اكتشاف العطر المثاليّ بحسب مزاجك والمناسبة التي تحضرينها ونوع الروائح المفضّل لديك! لا تنسي أن تنقري على زرّ Layer Me حيث نطلعك على المستحضرات المحدّدة التي يمكن وضعها على شكل طبقات مع العطر الذي اخترناه لك لكي تبتكري مزيجاً عطريّاً فريداً!

لا تفوّتي هذا الشهر، فنوفمبر لدى "وجوه" وجهة لا بدّ منها لكافّة عشّاق الجمال. خلال هذا الشهر، سنحتفل أيضاً بأساسيّات الجمال المفضّلة لدينا من خلال مسابقة سريعة وسهلة عبر الإنترنت. زوري الرابط التالي www.winwithwojooh.com لفرصة الفوز بسلّة مليئة بأطايب الجمال الرائعة!

*سيتوافر البار المخصّص للعطور في متاجر محدّدة فحسب!