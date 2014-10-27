أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما حقيقة انسحاب كاتب مسلسل عمرو دياب؟

Google+ Print
ما حقيقة انسحاب كاتب مسلسل عمرو دياب؟ ما حقيقة انسحاب كاتب مسلسل عمرو دياب؟

الإثنين 27-10-2014 15:11

أكدت أكثر من صحيفة وموقع إلكتروني خبر انسحاب السينارست والمنتج مدحت العدل من مسلسل "الشهرة" الذي سيلعب دور البطولة فيه الفنان ، وعزت سبب الانسحاب إلى قيام عمرو بالتدخّل بشكل غير مقبول في سيناريو العمل وطلب تعديلات جديدة.
الخبر برمته نفاه لـ"سيدتي نت" مصدر مشارك في المسلسل، معرباً عن استيائه من كم الشائعات التي تطلق على العمل، مؤكداً أن هناك من يتربص به ويحاول ترويج شائعات عنه وهو لا يعلم إنه بهذا يساهم في الترويج له بشكل غير مباشر، حتى وإن كان يقصد تشويه صورة العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي