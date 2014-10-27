ما حقيقة انسحاب كاتب مسلسل عمرو دياب؟

أكدت أكثر من صحيفة وموقع إلكتروني خبر انسحاب السينارست والمنتج مدحت العدل من مسلسل "الشهرة" الذي سيلعب دور البطولة فيه الفنان عمرو دياب، وعزت سبب الانسحاب إلى قيام عمرو بالتدخّل بشكل غير مقبول في سيناريو العمل وطلب تعديلات جديدة.

الخبر برمته نفاه لـ"سيدتي نت" مصدر مشارك في المسلسل، معرباً عن استيائه من كم الشائعات التي تطلق على العمل، مؤكداً أن هناك من يتربص به ويحاول ترويج شائعات عنه وهو لا يعلم إنه بهذا يساهم في الترويج له بشكل غير مباشر، حتى وإن كان يقصد تشويه صورة العمل.