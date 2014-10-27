بيونسيه تنشر صورة آية قرآنية

في خطوة غريبة، نشرت النجمة العالمية Beyonce على موقع " Instagram" صورة لنص قرآني باللغة العربية.

وقد نشرت النجمة بعضاً من سورة "الشرح"، ويقول: "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا". واللافت أن النجمة لم ترفق النص بأيّ تعليق، ما فتح باب التكهن على مصراعيه، من أجل معرفة هدف Beyonce من نشر آيتين قرآنيتين.

لكن Beyonce نشرت صورة أخرى للمصوّرة يسرا العيسوي، التي توفيت إثر إصابتها بمرض السرطان في 24 أكتوبر الجاري، ما يؤكد فرضية أنّ النجمة لم تقصد نشر الآية الكريمة، بل قصدت نشر اسم مصوّرتها المفضلة وصديقتها العربية "يسرا".

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