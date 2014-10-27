أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

صبا مبارك لاجئة في القاهرة

Google+ Print
صبا مبارك لاجئة في القاهرة صبا مبارك لاجئة في القاهرة

الإثنين 27-10-2014 15:19

بيروت_ سيدتي نت

دخل فيلم "الثمن" من بطولة الفنانة صبا مبارك والفنان عمرو يوسف والفنان القدير صلاح عبدالله وإخراج هشام العيسوي في المراحل الأخيرة من عمليّة المونتاج، ليكون جاهزاً خلال الأيام القليلة المقبلة ما يتيح المجال أمامه للإشتراك في عدد من المهرجانات العربيَّة والعالميَّة، خاصة وأن الفيلم يحملُ رسالة إجتماعيَّة بالرغم من كونه فيلماً تجارياً ولا يصنف ضمن فئة أفلام المهرجانات.
هذا وسيطرح الفيلم جماهرياً في دور السينما في وعدد من الدول العربيَّة بعد عرضه الأول في إحدى المهرجانات بحسب الشركة المنتجة، والتي لم تصرحْ عن موعد العرض الجماهيري حتى الآن.
تدور أحداث الفيلم في مصر، ويروي حكاية لاجئة سوريَّة في القاهرة (صبا مبارك) تقابلُ شاباً مصرياً (عمرو يوسف) فقد زوجته ومعاً يخوضون تجارب شاقة وعديدة.
عن مشاركتها في فيلم "الثمن" قالت صبا مبارك:"لم أتردد مطلقاً في قبول الدور عندما عُرض عليَّ، أحب خوض التجارب السينمائية المختلفة عن السائد . وإعتبرت أنه يَستعرض واقعاً نعيشهُ في عالمنا العربي، وأنه فيلم تجاري يحملُ رسالةً إنسانيَّة وإجتماعيَّة، مؤكدة أنه جاء في التوقيت المناسب لكل الأحداث التي نعيشها وتداعياتها على الحياة اليوميَّة للإنسان العادي الذي وجد نفسه تائهاً وسط هذه الصراعات الإقليميَّة التي أجبرته على هجر بيته وبلاده هرباً من شبح الموت، وأرخت على عاتقه مسؤوليات وهموم لم تكن بالحسبان. الفيلم من إنتاج شريف مندور، ويعتبر ثالث فيلم من بطولة صبا مبارك في مصر بعد "بنتين من مصر" و"الراهب" بالإشتراك مع الفنان هاني سلامة.
على صعيد آخر، تستعد الفنانة صبا مبارك للإشتراك في العديد من مهرجانات السينما في العالم العربي وخارجه، حيث ترافق عدداً من الفنانين والمخرجين السينمائيين إلى مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي، كما ستشارك مبارك في مهرجان مراكش السينمائي الدولي مطلع الشهر المقبل، ومهرجان دبي السينمائي الدولي الذي تعتبره من أهم المهرجانات العربية وأكثرها إنصافاً لصنّاع السينما في العالم العربي بالإضافة إلي المحتوي السينمائي القِّيم الذي يقدمُه المهرجان كل عام والعروض الأولى التي قاربت المئة عرض أول في مواسم سابقة من المهرجان. و اخيراً فقد تم اختيارها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي في تونس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به