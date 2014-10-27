صبا مبارك لاجئة في القاهرة

بيروت_ سيدتي نت

دخل فيلم "الثمن" من بطولة الفنانة صبا مبارك والفنان عمرو يوسف والفنان القدير صلاح عبدالله وإخراج هشام العيسوي في المراحل الأخيرة من عمليّة المونتاج، ليكون جاهزاً خلال الأيام القليلة المقبلة ما يتيح المجال أمامه للإشتراك في عدد من المهرجانات العربيَّة والعالميَّة، خاصة وأن الفيلم يحملُ رسالة إجتماعيَّة بالرغم من كونه فيلماً تجارياً ولا يصنف ضمن فئة أفلام المهرجانات.

هذا وسيطرح الفيلم جماهرياً في دور السينما في مصر وعدد من الدول العربيَّة بعد عرضه الأول في إحدى المهرجانات بحسب الشركة المنتجة، والتي لم تصرحْ عن موعد العرض الجماهيري حتى الآن.

تدور أحداث الفيلم في مصر، ويروي حكاية لاجئة سوريَّة في القاهرة (صبا مبارك) تقابلُ شاباً مصرياً (عمرو يوسف) فقد زوجته ومعاً يخوضون تجارب شاقة وعديدة.

عن مشاركتها في فيلم "الثمن" قالت صبا مبارك:"لم أتردد مطلقاً في قبول الدور عندما عُرض عليَّ، أحب خوض التجارب السينمائية المختلفة عن السائد . وإعتبرت أنه يَستعرض واقعاً نعيشهُ في عالمنا العربي، وأنه فيلم تجاري يحملُ رسالةً إنسانيَّة وإجتماعيَّة، مؤكدة أنه جاء في التوقيت المناسب لكل الأحداث التي نعيشها وتداعياتها على الحياة اليوميَّة للإنسان العادي الذي وجد نفسه تائهاً وسط هذه الصراعات الإقليميَّة التي أجبرته على هجر بيته وبلاده هرباً من شبح الموت، وأرخت على عاتقه مسؤوليات وهموم لم تكن بالحسبان. الفيلم من إنتاج شريف مندور، ويعتبر ثالث فيلم من بطولة صبا مبارك في مصر بعد "بنتين من مصر" و"الراهب" بالإشتراك مع الفنان هاني سلامة.

على صعيد آخر، تستعد الفنانة صبا مبارك للإشتراك في العديد من مهرجانات السينما في العالم العربي وخارجه، حيث ترافق عدداً من الفنانين والمخرجين السينمائيين إلى مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي، كما ستشارك مبارك في مهرجان مراكش السينمائي الدولي مطلع الشهر المقبل، ومهرجان دبي السينمائي الدولي الذي تعتبره من أهم المهرجانات العربية وأكثرها إنصافاً لصنّاع السينما في العالم العربي بالإضافة إلي المحتوي السينمائي القِّيم الذي يقدمُه المهرجان كل عام والعروض الأولى التي قاربت المئة عرض أول في مواسم سابقة من المهرجان. و اخيراً فقد تم اختيارها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي في تونس.