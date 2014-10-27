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ميادة الحناوي تواجه أوّل تهديد جدّي من شركة "عالم الفن"

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ميادة الحناوي تواجه أوّل تهديد جدّي من شركة "عالم الفن" ميادة الحناوي تواجه أوّل تهديد جدّي من شركة "عالم الفن"

الإثنين 27-10-2014 16:09

صرّح علي عبد الفتاح المستشار الإعلامي لمجموعة شركات "مزيكا" و"عالم الفن" في بيان وصل إلى "سيدتي نت" نسخة منه، أن إدارة الشركة إنزعجت من الشائعات التي تقول إنّ ميادة وافقت أن يقوم أحد الفنانين بغناء أغنياتها ومنها على سبيل المثال أغان من ألحان الموسيقار بليغ حمدي.
وأضاف علي عبد الفتاح أن الأغنيات التي تغنّت بها النجمة الكبيرة ميادة الحناوي لا يستطيع أى مطرب آخر غناءها، إلا بعد موافقة الشركة التي اشترت كافة حقوق كلمات وألحان هذه الأغاني، ةوأن الشركة لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية هذه الأغنيات وهذا التراث من العبث به.

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سيدتي