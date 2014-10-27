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كاتي بيري لن تحتفل في القاهرة

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الإثنين 27-10-2014 16:22

تراجعت النجمة العالمية Katy Perry عن قرارها الاحتفال بعيد ميلادها الـ 30 في القاهرة، في الـ 25 من أكتوبر، بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة في .
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ Katy ألغت زيارتها إلى القاهرة بسبب الظروف السياسية، ولعدم استقرار الأوضاع الأمنية بشكل عام في مصر.
وقد كان من المقرّر أن تمضي النجمة إجازة قصيرة بعيداً عن جولتها الغنائية العالمية Prismatic في القاهرة، من أجل القيام بجولة في نهر النيل مرتدية الزي الفرعوني الخاص بـ "كليوباترا"؛ وذلك في إطار احتفالها بعيد ميلادها الـ 30. فقد أرادت Katy أن تعيش التجربة الفرعونية، التي جسّدتها في كليبها الغنائي Dark Horse، على أرض الفراعنة الحقيقية.
وفي سياق منفصل، وضمن فعاليات عيد ميلاد النجمة، حقق مطعم "Shakey's" للبيتزا واحدة من أمنياتها في عيد ميلادها، إذ وضع لها تهنئة أمام واجهة أحد فروعه، فنشرت Katy صورة للتهنئة على Instagram وعلّقت عليها قائلة: " انطلاقة صحيحة لأسبوع عيد ميلادي".

 

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