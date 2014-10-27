«تمرد» تقدم بلاغات ضد أحمد موسى‎ وتتهمه بإهانة ثورة 25 يناير

تقدم عدد من الحقوقييون وقيادات سابقون بحركة «تمرد»، يتقدمهم حسن شاهين، وخالد القاضي، اليوم الاثنين، ببلاغات للنائب العام المستشار هشام بركات، يتهمون فيها الإعلامي أحمد موسى، بإهانة ثورة 25 يناير، وتعمد السخرية من رموزها.

واستنكرت البلاغات التي حملت الأرقام 21927، 21928، 21929، 21930، التناول الإعلامي لـ”موسى” من خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، والذي قالوا إنه يتعمد تشويه و”شيطنة” ثورة 25 يناير، مستشهدين بديباجة الدستور باعتبارها ثورة فريدة في تاريخ الإنسانية.

وأشار الحقوقيين إلى أن “موسى” خالف الدستور وضرب به عرض الحائط، بترديده دائما في حلقاته على “صدى البلد” بأن ثورة يناير “مؤامرة كبرى قامت لقلب نظام الحكم”، محرضا الشعب المصري على كراهيتها ومن شارك فيها.

وكان عدد من الحقوقييون قد تقدمو الخميس الماضي ببلاغات تحمل نفس المضمون ضد “موسى”، وطالبو بالتحقيق معه، وكلف النائب العام على إثرها المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة باتخاذ اللازم حيال البلاغات.