8 خطوات لإنعاش رائحة شعرك

بعد مرور أيام قليلة على غسل الشعر وتصفيفه بالمجفف، فإن فروة الرأس تفرز مجموعة من الزيوت التي تتسبب في تكوين رائحة سيئة للشعر، مما يسبب لك الضيق والإنزعاج خاصة إذا كنت لا تملكين الوقت الكافي لغسله وتصفيفه مرة أخرى فى نفس الأسبوع.

> لذا إليك بعض النصائح التى تساعد فى إنعاش رائحة شعرك من جديد دون الحاجة لغسله بالماء.

> 1- سلطي الهواء البارد عليه

> يساعد الهواء البارد على فتح طبقات الشعر الخارجية، فتتطاير الروائح الكريهة العالقة بها ، مما يساعد على إنعاش رائحة شعرك. استخدمي المجفف على الهواء البارد وسلطيه على شعرك مع تحريكه لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

> ينصح أيضا بعد الإنتهاء من تصفيف الشعر بالمجفف، تسليط الهواء البارد على فروة الرأس لغلق المسام والتخلص فورا من السخونة التى قد تؤدي إلى العرق والحفاظ على فروة الرأس حافة ومنتعشة.

> 2- استخدمي الشامبو الجاف المعطر

> الشامبو الجاف من الحلول السحرية لامتصاص الزيوت الموجودة فى فروة الرأس والقضاء على الرائحة الكريهة لشعرك دون استخدام قطرة ماء، ابحثي عن نوع مزود برائحة طيبة وانثري منه على فروة الرأس حسب التعليمات المدونة على العبوة.

> 3- انثري القليل من العطر

> فى حالة عدم توافر الشامبو الجاف لديك، انثري عطرك المفضل فى الهواء الطلق ثم ادخلي رأسك فى الهالة التى يصنعها العطر، حيث سيقوم الكحول الموجود بالعطر بالتخلص من الرائحة الكريهة، وسيكتسب شعرك رائحة العطر الجميلة.

> 4- استخدمي بودرة بيكربونات الصوديوم

يمكنك أيضا استخدام بودرة بيكربونات الصوديوم” البكينج صودا” كبديل للشامبو الجاف، فهى تساعد على امتصاص الزيوت الزائدة فى فروة الرأس وتخلصك من المظهر الزيتي الذى يبدو عليه الشعر فيستعيد جماله ونضارته من جديد. ضعي نصف ملعقة من البوردة على جذور الشعر ومشطي شعرك قليلا ثم انتظري لدقائق حتى تقوم بنفس مهام الشامبو الجاف. يمكنك أيضا استخدام بودرة الأطفال فهي تفي بالغرض.

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5- تأكدي من نظافة الفرشاة التى تستخدمينها

> مع تكرار استخدام فرشاتك على الشعر، تنتقل الزيوت الموجودة بفروة الرأس إلى الفرشاة وتتراكم عليها مكونة رائحة سيئة بالفرشاة ذاتها، لذا ينصح دائما بغسل الفرشاة مرة أسبوعيا على الأقل بالماء والصابون المعطر والمنعش لقتل البكتيريا الموجودة بها ومنع انتقالها إلى الشعر فتسبب له الرائحة الكريهة.. ينصح أيضا بتعطير الفرشاة قبل استخدامها على الشعر كطريقة أخري لإكساب الشعر رائحة طيبة.

> 6- استخدمي مستحضرات العناية بالشعر ذات الروائح العطرة

> عند شراء مستحضرات الشعر المختلفة التى تبدأ من الشامبو والبلسم وكريم الترطيب، ضعي فى اعتبارك أن تكون محتوية على مكونات طبيعية ذات رائحة جميلة وبارزة ومنعشة لتدوم أطول فترة ممكنة على الشعر.

> استخدمي لتعطير شعرك الروائح المستخرجة من الفواكه أو التي تكون برائحة الفواكه؛ وذلك لأنها تعلق في الشعر لمدة طويلة من الوقت.

> 7- احمي شعرك من الحرارة

> قبل تصفيف الشعر بأدوات التصفيف الحرارية، ضعي على شعرك إسبراي الشعر الواقي من الحرارة بحيث تكون رائحته جذابة، فهذا المستحضر سيعمل على حماية من خصلات شعرك من تأثير الحرارة عليها وفى نفس الوقت سيكسبه رائحة جذابة بديلة عن الرائحة الناجمة عن استخدام المجفف والمكواة على الشعر.

> 8- بدلي وسائد النوم كل يومين

> احرصي على تبديل وسائد النوم باستمرار، فالزيوت الموجودة بفروة الرأس تنتقل إليها فتتراكم البكتيريا عليها مسببة رائحة كريهة تنتقل لشعرك أثناء النوم. تعطير الوسادة قبل النوم من الأمور المهمة أيضا ليكتسبها شعرك خلال النوم ويحتفظ بها طوال اليوم التالي وذلك نقلًا عن موقع “ياهو”.