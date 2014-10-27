أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الرى: 6 منح دراسية من جامعة الإسكندرية للأشقاء في جنوب السودان

Google+ Print
وزير الرى: 6 منح دراسية من جامعة الإسكندرية للأشقاء في جنوب السودان وزير الرى: 6 منح دراسية من جامعة الإسكندرية للأشقاء في جنوب السودان

دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى

أعلن دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى عن تقديم عدد من المنح الدراسية بجامعة الاسكندرية للاشقاء الفنيين من دولة جنوب السودان .

وقال مغازى في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته الجنوب سودانية جايمى نونو التى تزور حاليا، انه “ونيابة عن جامعة الاسكندرية قدم وزير الموارد المائية والري المصري عدد 6 منح دراسية ( ثلاثة لدرجة الدكتوراه وثلاثة لدرجة الماجستير) وذلك للفنيين من جنوب السودان في مجال الموارد المائية وجميع المجالات العلمية الأخرى.

كان الوزيران عقدا جلسات مباحثات مستفيضة على مدى يومين اتفقا خلالها على وضع قواعد واليات مشتركة لادارة الموارد المائية وكذلك على أهمية تبادل الزيارات سواء على المستوى الوزاري أو الفني بما يهدف إلى تدعيم وتضافر الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة لمنفعة الأجيال القادمة.

كما استقبل المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الوزيرة الجنوب سودانية برفقة وزير الرى وأكد محلب علي أهمية تفعيل الاتفاقيات السابقة والموقعة بين الدولتين، كما شجع علي أهمية الاستمرار في برامج التعاون المشتركة القائمة حالياً بين الدولتين في جميع المجالات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به