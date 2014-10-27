وزير الرى: 6 منح دراسية من جامعة الإسكندرية للأشقاء في جنوب السودان

أعلن دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى عن تقديم عدد من المنح الدراسية بجامعة الاسكندرية للاشقاء الفنيين من دولة جنوب السودان .

وقال مغازى في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته الجنوب سودانية جايمى نونو التى تزور مصر حاليا، انه “ونيابة عن جامعة الاسكندرية قدم وزير الموارد المائية والري المصري عدد 6 منح دراسية ( ثلاثة لدرجة الدكتوراه وثلاثة لدرجة الماجستير) وذلك للفنيين من جنوب السودان في مجال الموارد المائية وجميع المجالات العلمية الأخرى.

كان الوزيران عقدا جلسات مباحثات مستفيضة على مدى يومين اتفقا خلالها على وضع قواعد واليات مشتركة لادارة الموارد المائية وكذلك على أهمية تبادل الزيارات سواء على المستوى الوزاري أو الفني بما يهدف إلى تدعيم وتضافر الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة لمنفعة الأجيال القادمة.

كما استقبل المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الوزيرة الجنوب سودانية برفقة وزير الرى وأكد محلب علي أهمية تفعيل الاتفاقيات السابقة والموقعة بين الدولتين، كما شجع علي أهمية الاستمرار في برامج التعاون المشتركة القائمة حالياً بين الدولتين في جميع المجالات.

أ ش أ