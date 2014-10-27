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بالصور .. وقفة لممرضى مستشفى الشهداء بالمنوفية احتجاجا على سوء معاملة الإدارة

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بالصور .. وقفة لممرضى مستشفى الشهداء بالمنوفية احتجاجا على سوء معاملة الإدارة بالصور .. وقفة لممرضى مستشفى الشهداء بالمنوفية احتجاجا على سوء معاملة الإدارة

جانب من الوقفة

نظم العشرات من أعضاء هيئة التمريض بمستشفى الشهداء المركزي بمحافظة المنوفية وقفة إحتجاجية أمام مكتب مدير المستشفى معليين الدخول فى إضراب جزئى عن العمل إحتجاجا على سوء معاملة إدارة المستشفى والأطباء لهن.

وأكد الممرضين أنهم معترضين على أسلوب الإدارة المتبع معهم بتكليفهم نوبتجية أكثر من 12 ساعة مطالبين بالمعاملة الآدمية متهمين مدير المستشفى وعدد من الأطباء بتوجيه الإهانات لهم ومعاملتهن بطريقة غير لائقة.

وأكد هدى السيد احدى الممرضات انهم دخلوا فى إضراب جزئى عن العمل بتقسيم أنهم حرصا على تقديم الخدمة للمرضى مطالبين الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بفتح تحقيق مع مدير المستشفى وانهم تقدموا بمذكرة لشئون الصحة تتضمن مطالبهم.

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