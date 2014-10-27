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قواعد وضوابط لإقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة بمحافظة السويس‎

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قواعد وضوابط لإقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة بمحافظة السويس‎ قواعد وضوابط لإقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة بمحافظة السويس‎

جانب من الاجتماع

أكد اللواء العربي السروي محافظ السويس على لجنة الاستثمار بضرورة تحديد قواعد وضوابط ونظام لدراسة المشروعات الاستثمارية من خلال الجهات المعنية بذلك بالمحافظة.

وقررت اللجنة وضع ضوابط وقواعد للأراضي سواء بنظام البيع أو بحق الانتفاع من خلال لجنة التثمين وطبقا للسعر الذي تحدده اللجنة بعد موافقة الجهات المعنية ، وضوابط وقواعد لإقامة الجامعات والمدارس الخاصة.

وأشار المحافظ انه يتم تأجيل العديد من الطلبات لإقامة عدة مشروعات لحين الانتهاء من المخطط العام لمنطقة تنمية قناة السويس ، مشدداً على أعضاء اللجنة بالتزام احدي شركات بالعقد المبرم مع المحافظة وعدم استغلال الأرض للإسكان.

كما قررت اللجنة تحويل طلب إحدى الشركات العاملة في مجال النقل إلى لجنة الإشراف على المواقف لدراسة إقامة جراح للسيارات النقل الثقيل بالشركة .

وأمر المحافظ بإلزام شركة الدعاية والأحياء بإنارة جميع الإعلانات الموجودة بالشوارع بنظام الطاقة الشمسية .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار بالمحافظة بحضور المهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة والمهندس حسن كامل السكرتير العام المساعد ومديري التخطيط العمراني والمالية والشئون القانونية الاستثمار والأملاك أعضاء اللجنة.

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