مجلس جامعة المنوفية يكرم طلاب 3 مشروعات فائزة في الهندسة الإلكترونية

كرم مجلس جامعة المنوفية برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، اليوم الاثنين ، طلاب 3 مشروعات بحثية بكلية الهندسة الالكترونية بمنوف الحاصلين على جوائز وشهادات تقديرية محلية ودولية فى مجال الطاقة والتحكم.

يتكون المشروع الأول من ابتكار لخط إنتاج ذكى لحل المشاكل التى تواجه المصانع الغذائية خاصة فى الحفظ والتعليب ويهدف إلى تحويل المصانع اليدوية أو النصف أوتوماتيك إلى أتوماتيك كامل يعتمد على التصميم الأوروبى ويحقق زيادة ملحوظة فى الإنتاج وأكثر أمانا من الناحية الصحية.

وأشار الدكتور محمد البردينى رئيس قسم الالكترونيات والصناعة والتحكم بالكلية والمشرف على المشروع الأول أن المشروع حصل على أفضل مشروع فى مجال الطاقة والتحكم على مستوى الجامعات المصرية فى يوم الهندسة المصرى الثالث عشر والمركز الثانى فى مسابقة المعرض العلمى السابع بكلية الهندسة الالكترونية بمنوف

ويضم فريق هذا البحث كل من: أحمد قدرى على، محمد رمضان محمد، عدى ناجى خليفة، رضوة إبراهيم محمد، سارة أحمد سالم، فهيمة عبد الله عزام.

كما تم تكريم فريق مشروع الهولوجرام الطبى والحائز على جائزة الإبداع والابتكار فى معرض التحكم السابع للكلية والمركز الأول فى البحث العلمى على مستوى الجامعة وجائزة دعم وحدة إدارة المشروعات بالمجلس الأعلى للجامعات والمركز الأول على مستوى الجامعات فى الملتقى العلمى السابع بجامعة القاهرة، ويعتمد هذا المشروع على تكنولوجيا الهولوجرام فى التدريب والتعليم الطبى لطلبة كلية الطب فى المرحلة الأكاديمية على التشريح باستخدام صورة ثلاثية الأبعاد لتجسيم أعضاء الإنسان، كما تستخدم فى نقل وبث إجراء العمليات الكبرى كبديل للفيديو كونفرانس فى التدريب ويضم فريق هذا البحث: أحمد حمدى عبد اللطيف، أحمد محمد لبيب، أدهم أنور إسماعيل، أسماء رجب الجوهرى وتحت إشراف الدكتور سعيد الحلفاوى والدكتور عبد العظيم صبيح.

كما كرم رئيس الجامعة طلاب المشروع الثالث الفائز فى المسابقة الدولية للريبوكون والحاصل على المركز الثالث على مستوى 8 دول شاركت فى هذه المسابقة بالمغرب، كما حصل على المركز الأول للأبحاث والتصميم على مستوى الجامعات المصرية وهو مشروع لتصميم إنسان آلى لحصاد الأشجار وآخر لجمع الفاكهة وتعبئتها ويضم الفريق المكرم كل من: شريف أحمد عطاالكريم، بدر الدين محمد عبد الحميد، محمود على أحمد، محمد فولى عبد الباسط وتحت إشراف المهندس عماد محروس عواد.