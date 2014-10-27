أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

​​محافظ المنيا يسحب ترخيص سيارة تلقي مواد بناء على أراضي زراعية

Google+ Print
​​محافظ المنيا يسحب ترخيص سيارة تلقي مواد بناء على أراضي زراعية ​​محافظ المنيا يسحب ترخيص سيارة تلقي مواد بناء على أراضي زراعية

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا سحب تراخيص احدي السيارات التي كانت تقوم بتفريغ حمولتها من رمال و مواد بناء على احدي الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال توجه المحافظ لمركز مغاغة لتقديم واجب العزاء في أسر شهداء حادث العريش ، حيث توقف المحافظ عند مدخل مدينة القيس بالطريق الدائري بمدينة بني مزار، وقرر سحب تراخيص السيارة وتوقيع المخالفة عليها، كما قام المحافظ بسحب تراخيص عدد من السيارات التي كانت تسير عكس الاتجاه.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة بني مزار بتنفيذ الإزالة الفورية لكافة التعديات على جانبي الطريق لكوبري بنى مزار الجديد ومنها إحدى مغاسل السيارات القائمة على ارض زراعية.

وشدد المحافظ على الضرب بيد من حديد على كافة المخالفين والمتسترين على الفساد ، واستمرار الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية و إزالة اى حالة تعد في مهدها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا