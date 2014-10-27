​​محافظ المنيا يسحب ترخيص سيارة تلقي مواد بناء على أراضي زراعية

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا سحب تراخيص احدي السيارات التي كانت تقوم بتفريغ حمولتها من رمال و مواد بناء على احدي الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال توجه المحافظ لمركز مغاغة لتقديم واجب العزاء في أسر شهداء حادث العريش ، حيث توقف المحافظ عند مدخل مدينة القيس بالطريق الدائري بمدينة بني مزار، وقرر سحب تراخيص السيارة وتوقيع المخالفة عليها، كما قام المحافظ بسحب تراخيص عدد من السيارات التي كانت تسير عكس الاتجاه.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة بني مزار بتنفيذ الإزالة الفورية لكافة التعديات على جانبي الطريق لكوبري بنى مزار الجديد ومنها إحدى مغاسل السيارات القائمة على ارض زراعية.

وشدد المحافظ على الضرب بيد من حديد على كافة المخالفين والمتسترين على الفساد ، واستمرار الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية و إزالة اى حالة تعد في مهدها.