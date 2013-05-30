بالفيديو| يوسف القعيد: سيد قطب يحكم مصر من قبره.. والإخوان يتبعون سياسته في كراهية الإبداع

كتب : شريف حسين منذ 6 دقائق

قال الأديب يوسف القعيد، إنه شارك فيف الوقفة الاحتجاجية أمام دار الأوبرا، اعتراضا على قرارات الوزير، التي يضرب بها الثقافة المصرية، والمتمثلة في تقليل ميزانية الثقافة في العام القادم لأقل من النصف، وإبعاد بعض الفنون مثل الباليه.

وأضاف القعيد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوزير الجديد، الدكتور علاء عبدالعزيز جاء لينفذ سياسة الإخوان المسلمين، حيث إن الجماعة ضد ازدهار الإبداع والخلق والفنون، لأنهم مؤمنين بفكرة الأمة الإسلامية الكاملة، إنما مصر كدولة لا تعنيهم في أي شئ ولا تعنيهم الثقافة في شئ. وأوضح القعيد، أنه يتمنى ألا ينجح وزير الثقافة في مساعية بضرب الثقافة المصرية، لأن نجاحه يعني نهاية دور الثقافة المصرية خلال قرون قادمة، متمنيا أن يرحل بأسرع ما يمكن.

وأشار القعيد، إلى ضرورة استمرار المثقفين في التعبير عن احتجاجهم ورفضهم لما يجري بوزارة الثقافة، وأن يتبعوا سياسة النفس الطويل، مضيفا أنه على كل مبدع أن ينسى ذاته وأعماله، لأن مر تستحق التضحية، فهي الباقية وكلنا زائلون.

ورصد يوسف القعيد، هجمة الإخوان على الثقافة المصرية بداية من الإطاحة بالوزير السابق محمد صابر عرب، والإتيان بآخر موالي للإخوان، بالإضافة إلى الهجوم على الثقافة في صحفهم وإعلامهم، وتقليل ميزانية الوزارة، مضيفا أنهم يتبعون سياسة الرجل الذي يحكم مصر من قبره الآن، وهو سيد قطب، الذي أتى من أمريكا كارها كل ما يمت للثقافة بصلة.

سنوافيكم بالفيديو بعد قليل..