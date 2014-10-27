إعصار «نيلوفار» يتجه من بحر العرب إلى الهند



> يتجه إعصار «نيلوفار» الاستوائي إلى غرب الهند، الإثنين، قادما من بحر العرب، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية.

ومن المتوقع أن يصل الاعصار المصنف بأنه «عاصفة قوية»، إلى منطقة ناليا في ولاية جوجارات والمناطق المتاخمة لها في باكستان، بحلول الجمعة المقبل، وذلك حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة التي تصل سرعتها إلى 1170 كيلومترا في جنوب غرب ناليا، من المتوقع أن تتسبب في حدوث رياح تصل

> سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة، بالاضافة إلى أمطار غزيرة.

وتم توجيه تحذير للصيادين بعدم الخروج إلى البحر، كما نصح الصيادون الموجودون في البحر بالفعل بالعودة، ووضعت السلطات المدن الساحلية على أهبة الاستعداد، إلا أنه لم يعلن عن أي عمليات إجلاء للسكان بعد.