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بالفيديو| إيناس عبدالدايم: المثقفون أقوى من الوزير ومن جميع الأحزاب السياسية

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بالفيديو| إيناس عبدالدايم: المثقفون أقوى من الوزير ومن جميع الأحزاب السياسية بالفيديو| إيناس عبدالدايم: المثقفون أقوى من الوزير ومن جميع الأحزاب السياسية

كتب : شريف حسين منذ 3 دقائق

قالت الدكتور إيناس عبدالدايم، رئيسة دار الأوبرا المقالة، إن أسباب إنهاء ندبها تتلخص في إن وزير الثقافة الدكتور علاء عبدالعزيز يعرف أنها تتصدى لكل ما يفعله في الوزارة، مضيفة أنه بدأ تنفيذ ما كانت معترضة عليه بعد رحيلها مباشرة.

وأضافت عبدالدايم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها رفضت إقالة رئيس الإدارة المركزية للأمن، في الوقت الذي أقاله في الوزير وأتى بشخص آخر ترفضه عبدالدايم، لأنه "اتنقل من الأوبرا وكان بيعمل مشاكل كتيرة".

وأوضحت أن المشاركين في مظاهرة اليوم، ليسوا العاملين في الأوبرا فقط، وإنما عدد كبير من الفنانين والمبدعين والتشكيليين، لأن القضية قضية عامة ولا تخص الثقافة فقط.

وشددت عبدالدايم على أن الوزير لن ينجح في مساعي تجريف الوزارة، مؤكدة أن المثقفين أقوى من الوزير، وأقوى من كل الأحزاب السياسية.

وكانت عبدالدايم، قد شاركت في الاعتصام أمام دار الأوبرا، الذي نظمه المثقفون لمواجهة الهجمة الشرسة على الثقافة والمثقفين.

سنوافيكم بعد قليل..

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