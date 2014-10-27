إيطاليا.. إجراءات جديدة لخفض العجز

وافقت إيطاليا على إجراءات جديدة، قيمتها حوالي 4.5 مليار يورو (5.7 مليار دولار) في 2015، كي تستوفي متطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص الميزانية، وفقا لما قاله وزير الاقتصاد الإيطالي، بيير كارلو بادوان، في رسالة إلى المفوضية الأوروبية نشرت، الاثنين.

وجاءت الرسالة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد ردا على طلب المفوضية، لأخذ إجراءات إضافية، بعد أن تضمنت خطط مسودة ميزانية 2015 إرجاء أهداف خفض الديون التي سبق أن تعهدت بها روما.

وتعادل الإجراءات الجديدة لتقليص العجز حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل 3.3 مليار يورو كانت مخصصة لتخفيف العبءالضريبي.