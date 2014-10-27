أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إيطاليا.. إجراءات جديدة لخفض العجز

Google+ Print
إيطاليا.. إجراءات جديدة لخفض العجز إيطاليا.. إجراءات جديدة لخفض العجز

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي

وافقت إيطاليا على إجراءات جديدة، قيمتها حوالي 4.5 مليار يورو (5.7 مليار دولار) في 2015، كي تستوفي متطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص الميزانية، وفقا لما قاله وزير الاقتصاد الإيطالي، بيير كارلو بادوان، في رسالة إلى المفوضية الأوروبية نشرت، الاثنين.

وجاءت الرسالة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد ردا على طلب المفوضية، لأخذ إجراءات إضافية، بعد أن تضمنت خطط مسودة ميزانية 2015 إرجاء أهداف خفض الديون التي سبق أن تعهدت بها روما.

وتعادل الإجراءات الجديدة لتقليص العجز حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل 3.3 مليار يورو كانت مخصصة لتخفيف العبءالضريبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا