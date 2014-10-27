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ارتفاع في أرباح الزيوت المستخلصة عن فترة الـ3 أشهر المنتهية

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ارتفاع في أرباح الزيوت المستخلصة عن فترة الـ3 أشهر المنتهية ارتفاع في أرباح الزيوت المستخلصة عن فترة الـ3 أشهر المنتهية


> اعتمد مجلس ادارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها مؤشرات نتائج الاعمال عن فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014، بتحقيق صافي ربح بلغ 3.3 مليون جنيه مقابل 757 ألف جنيه خلال الفترة لمماثلة بتحقيق زيادة في الارباح بلغت 330 %. وحققت الشركة اجمالي ايرادات بلغت 193 مليون جنيه خلال الربع الول مقابل 64.9 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة.

وأظهرت القوائم المالية المعدلة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، تحقيق صافى خسارة قدره 4.65 مليون جنيه، مقارنة بصافى ربح قدره 4.16 مليون جنيه خلال عام 2012/2013.

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