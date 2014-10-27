بالصور .. جامعة سوهاج تكرم الفائزين بجوائزها التقديرية والتشجيعية‎

كرم مجلس جامعة سوهاج في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة 8 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الفائزين بجوائزها التقديرية والتشجيعية للعام الجامعي 2013 / 2014.

حصل الدكتور فايز الحصري علي جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الأساسية، والدكتور زكريا عطية علي جائزة الجامعة في التفوق العلمي في النبات، والدكتور اسلام محمد ابراهيم الفائز بجائزة الجامعة في التفوق العلمي في الفيزياء، وكذلك الدكتور محمود سالم أحمد الحاصل علي جائزة الجامعة في العلوم التشجيعية في مجال العلوم الهندسية، والدكتور نوميري محمد عباس الحائز علي جائزة الجامعة التشجيعية في فيزياء النانو، الدكتور أشرف عكاشة عبد اللطيف، الفائز بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الزراعية والبيطرية، والدكتور صبري توفيق همام بجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الأدبية، وأخيراً الدكتور أحمد علي الخطيب الفائزة بجائزة الجامعة في مجال ضمان الجودة للعام

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة سوهاج، بمقر كلية العلوم لأول مرة في تاريخ جامعة سوهاج، حيث قال رئيس الجامعة أنه يؤيد فكرة إقامة مجلس الجامعة في كليات الجامعة بالتناوب، لما فيه من استفادة لجميع السادة عمداء الكليات في التعرف على ما يدور بالكليات الأخرى للجامعة.

وأضاف نور الدين أن كلية العلوم قادرة بالقيام بأي عمل يطلب منها، مشيراً إلى كونها أحدى الكليات القديمة بالجامعة، والأولى في الحصول على جودة الاعتماد.