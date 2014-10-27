اختياراتنا من فساتين السهرة لتتألقي هذا الخريف

في كل موسم يقدم المصممون مجموعات خلابة من فساتين السهرات التي تتنوع بتصاميمها وخاماتها لتتناسب مع الموسم ولتناسب جميع الأذواق، وفي هذا الموضوع اخترنا لك مجموعة من أجمل ما قدم المصممون لموسم خريف وشتاء 2014 - 2015 لتكوني متألقة بأجمل إطلالة.

اعتمد بعض المصممين الألوان الداكنة لتتماشى مع موسم الخريف والشتاء، وقدموا تصاميم جميلة بألوان ملكية كالأسود والكحلي وغيرها من الألوان التي تتسم بالغموض والجاذبية، وهذا ما شاهدناه في عرض المصمم Roberto Cavalli الذي أبهرنا بمجموعة غاية بالفخامة والرقي، وتصاميم Valentino التي عبرت عن أنوثة طاغية ذكرتنا بأناقة أميرات الحكايات الخيالية بطريقة غامضة وعصرية.

وعلى الرغم من طغيان الألوان الداكنة، إلا أن بعض المصممين قرروا أن يعتمدوا الألوان المشرقة في تصاميمهم، ومنهم: المصمم Zac Posen الذي جمع بين الفخامة والرقي في تصاميمه الخلابة، و Marchesa التي تظهر الجانب الأنيق من كل سيدة بطريقة جميلة.

شاهدي معنا أجمل التصاميم لموسم خريف وشتاء 2014-2015، وأخبرينا برأيك.



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