مجوهرات استثنائية لتتميزي بها في مناسباتك

تبحث السيدة عن كل ما يميزها ويجعلها تتألق في كل إطلالة، ولأنّ المجوهرات هي الصديق الأول لكل سيدة وهي أول ما تلجأ إليه لتتفرد بإطلالتها جمعنا لك أجمل المجوهرات التي تميزت بتصاميمها الرائعة. قدمت دار المجوهرات العريقة Cartier أساور وخواتم جميلة بتصميم مبتكر وناعم في الوقت نفسه، وقد تنوعت تصاميمها بين الذهب الأبيض والأصفر لتناسب جميع الأذواق، ولا يجب أن ننسى سوار Cartier من مجموعة Amulette de Cartier .

وقد احتفلت ماركة Vhernier بمرور 30 عامًا على تأسيسها بإطلاق أقراط ماسية جميلة بتصميم ناعم. كما استوحى Audrey Savransky خاتماً بتصميم رائع استوحاه من عروض الماركات العالمية مثل Dolce & Gabbana و Alexander McQueen التي أخذتنا إلى عالم الحكايات الخيالية، وقد رصعه بالألماس الأسود بطريقة رائعة. كما أعجبنا بأساور المصمم Selim Mouzannar التي بدت كخيوط الذهب المطعمة بالألماس والتي لفت بطريقة أخاذة على المعصم، وأغرمنا بالألماس الأسود الذي ظهر في تصاميم Thirteen31 الفريدة بأساور ذهبية ذات تصاميم عصرية وخاتم بتصميم ملكي ناعم .

شاهدي معنا اختياراتنا من المجوهرات الفريدة، واختاري الأجمل بينها .

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