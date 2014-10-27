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إحباط محاولة عربى لتهريب 20 كيلو جرام هيروين لداخل البلاد

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إحباط محاولة عربى لتهريب 20 كيلو جرام هيروين لداخل البلاد إحباط محاولة عربى لتهريب 20 كيلو جرام هيروين لداخل البلاد

أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية أثناء محاولته تهريب 20 كيلو جرام من مخدر الهيروين لداخل البلاد، وذلك إستمراراً لمواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى الحد من إنتشار المواد المخدرة وتشديد الرقابة على المنافذ الشرعية لإجهاض محاولات تهريب المواد المخدرة لداخل البلاد.

وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها إعتزام “فرحان .ح.م “يحمل جنسية إحدى الدول العربية” جلب شحنة كبيرة من مخدر الهيروين داخل سيارة نقل بمقطورة قيادته عبر ميناء نويبع البحرى .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك تم ضبط المتهم والتحفظ على السيارة قيادته فور وصوله ميناء نويبع البحرى وبتفتيش السيارة عثر بداخل إحدى إسطوانات الهواء الخاصة بجسم السيارة على كمية كبيرة لمخدر الهيروين بلغ وزنها 20 كيلو جرام ومبالغ مالية مصرية وعملات الأجنبية .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقع

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