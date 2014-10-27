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المحكمة تستمع للإبراشي في “أحداث مجلس الوزراء”

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المحكمة تستمع للإبراشي في “أحداث مجلس الوزراء” المحكمة تستمع للإبراشي في “أحداث مجلس الوزراء”

تستمع الآن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى محاكمة “دومه” و٢٦٩ متهماً بينهم ١٦ متهماً محبوسين و ٩ هاربين والباقي مخلى سبيلهم في القضية المعروفة إعلامياً “بأحداث مجلس الوزراء” الى اقوال الاعلامى وائل الإبراشى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن الحسينى وحضور محمد الجرف ممثل النيابة وأمانة سر أحمد صبحي .

جدير بالذكر أن مستشاروا التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد قاموا بالتحقيق في أحداث الشغب والمصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء في منتصف شهر ديسمبر ٢٠١١ وقرروا إحالة ٢٦٩ متهماً للمحاكمة العاجلة في قضية إتهامهم بالإعتداء على مقار مجلس الوزراء والشعب والشورى وحرق المجمع العلمي والإعتداء على قوات الجيش والشرطة وإتلاف الممتلكات العامة للبلاد.

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