بالصور والفيديو .. حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية

قام ، صباح اليوم ، اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الإسكندرية بالأشراف على حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة جمرك لضبط حائزى الأسلحة النارية و تاجرى المواد المخدرة ومرتكبى الحوادث.

أسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط 2 قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص ” طبنجة ، وفرد خرطوش ” ، و3 قضايا اتجار فى مخدر الحشيش بإجمالي 9 طربه ” تزن حوالى2250 جم”، وقضيتان اتجار فى مخدر الهيروين ” بوزن 80 جرام”، و15 قضية اتجار فى الأقراص المخدره بإجمالي 10815 قرص.

كما تم ضبط 25 قضية إحراز سلاح أبيض بإجمالي 25 متهم و25 قطعه، وقضية بيع خمور مهربة بإجمالي 307 زجاجة، و6 سيارة مبلغ بسرقتها، و20 حالة تعرض للأناث بالطريق العام، وجارى تحرير المحاضر اللازمه والعرض على النيابات المختصه.

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