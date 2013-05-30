غدا.. وصول 134 سائحا إيرانيا لأسوان

كتب : عبدالله مشالي منذ 49 دقيقة

سيصل إلى مطار أسوان الدولي، غداً، 134 سائحا إيرانيا، على متن الطائرة القادمة من طهران، في مجموعتين تضم الأولى 69 سائحا إيرانيا، سيقيمون في الفندق العائم "شاتولافيت" بكورنيش النيل، والمجموعة الثانية والتي تضم 65 سائحا سيقيمون بالفندق العائم "جراند برنسيس".

وتهدف الرحلة السايحية الإرانية إلى زيارة عدد من الأماكن بأسوان، مثل المسلة الناقصة والسد العالي وجزيرة فيلا خلف خزان أسوان، ومن المقرر أن يجري الوفد الإيراني جولة بمراكب نيلية داخل نيل أسوان، ثم التحرك مساء إلى مدينتي كوم أمبو وإدفو من خلال الفنادق العائمة والتي سيستقلونها إلى محافظة الأقصر بعد زيارة معابد كوم أمبو وإدفو والتجول على كورنيش النيل بالمدينتين، ومن المفترض أن يرافق الوفد، أفراد من شرطة السياحة بأسوان.