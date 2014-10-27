فيديو - مودريتش: تصدي كاسياس لميسي كان مفتاح الفوز بالكلاسيكو

أرجع لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد فوز فريقه بالكلاسيكو على حساب غريمه برشلونة 3-1، إلى تصدي رائع من إيكر كاسياس في الشوط الأول.

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وحول ريال مدريد تأخره بهدف نيمار دا سيلفا في الدقيقة الرابعة، إلى الفوز 3-1 في كلاسيكو الجولة التاسعة من الليجا.

وكان برشلونة قادرا على تسجيل هدف ثان عندما كان متقدما 1-0، بعدما استلم ليونيل ميسي عرضية جميلة من لويس سواريز وسدد، ولكن كاسياس تألق في تحويلها لركنية.

وقال مودريتش لصحيفة "سبورتسك نوفستي" الكرواتية: "شعرنا بالضغط مبكرا بسبب أهمية الكلاسيكو".

وتابع النجم الذي تألق في الكلاسيكو "خفنا من خسارة المباراة، فيصبح برشلونة متصدرا بفارق 7 نقاط عنا".

وواصل متما "تصدي كاسياس لفرصة ميسي كان مفتاح العودة للمباراة، فكان من الصعب أن نعود وبرشلونة متقدم 2-0، ولكننا أظهرنا قوتنا الذهنية والتوازن لمعادلة النتيجة".

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شاهد التصدي: