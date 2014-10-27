قررت الدائرة التاسعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية تأجيل دعوى منع عرض مسلسل “الريان”، لافتقاره للمعلومات الصحيحة عن حياة أسرة الريان لجلسة 26 نوفمبر لتصحيح شكل الدعوى .
> يذكر أن ورثة رجل الأعمال الراحل فتحى الريان، مؤسس مجموعة شركات “الريان”، قد أقاموا الدعوى رقم 894 لسنة 4 قضائية، ضد كل من الشركة المنتجة للمسلسل، وشيرين عادل، مخرجة العمل، ومؤلفى وكاتبى السيناريو حازم الحديدى ومحمود البزاوى، لافتقار المسلسل للمعلومات الحقيقية عن حياة أسرة الريان، حسب دعواهم.
تأجيل دعوى منع عرض مسلسل ” الريان ” لجلسة 26 نوفمبر لتصحيح شكل الدعوى
قررت الدائرة التاسعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية تأجيل دعوى منع عرض مسلسل “الريان”، لافتقاره للمعلومات الصحيحة عن حياة أسرة الريان لجلسة 26 نوفمبر لتصحيح شكل الدعوى .