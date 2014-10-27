«المفرقعات» تطوق مديرية أمن قنا بسبب الاشتباه فى “كيس أسود”

طوقت قوات الحماية المدنية والمفرقعات محيط مديرية أمن قنا بعد الاشتباه في “كيس أسود” ألقاه أحد المواطنين وما أن لاحظ ضابط تأمين بوابة مديرية الأمن الأمر وجود الكيس خلف أحد السيارات المتواجدة أمام الحاجز الخراساني المحيط بحرم المديرية والبنك الأهلي قام علي الفور بالإبلاغ.

وأمر اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا، برفع الإجراءات وتطويق المكان ومنع مرور المواطنين خشية علي أرواحهم.

وبالكشف من قبل ضباط المفرقعات، تبين أن الكيس به بقايا طعام “قمامة” ليتم فض الطوق الأمنى وتسيير حركة المرور بالشوارع الجانبية بمحيط المكان.