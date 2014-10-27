الرقابة المالية: 15 مليار جنيه تضخ كرؤوس أموال للشركات فى 9 أشهر

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2014 بلغت 2578 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 27.8 مليار جنيه، مدفوع منها 15.3 مليار جنيه مقارنة بـ 2178 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة مصـدرة قدرها 19.6 مليار جنيه، مدفوع منها 12 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادت رؤوس الأموال نموا بنسبة 27%

واضاف فى تصريحات له اليوم أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة بلغ نحو 526.2 مليار جنيه في نهاية شهر سبتمبر 2014، وذلك بارتفاع عن نهاية نفس الشهر العام السابق بنسبة 39.3% وبنسبة 23.3% عن إغلاق آخر جلسات تداول ديسمبر 2013. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعوداً بنسبة 74.6% عند مقارنة إغلاق نهاية سبتمبر 2014 بنفس التاريخ فى العام السابق و صعوداُ بنسبة 44.7% مقارنة ببداية العام.

ونوه سامى إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية شهر سبتمبر 2014 بلغ نحو 240 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 148 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. بنسبة ارتفاع قدرها 73% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 4.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها (حكومية- شركات) نحو 55.5 مليار جنيه منذ بداية العام.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.17 مليار جنيه مقارنة بـ 1.13 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من عام 2013 بإرتفاع نسبته 3.3%.

وقامت الهيئة حتى نهــاية شهـــر سبتمبر بـ 335 مهمة تفتيش على شـــركات عاملة فى مجال سوق المال ، مقابل 301 تفتيش خلال الفترة المقارنة من العام السابق ، وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية 17 ترخيصا فى مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار وصانع السوق والاشتراك فى تأسيس الشركات مقابل 10 تراخيص عن نفس الفترة فى العام السابق.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية حتى نهاية سبتمبر إلى 358 متقدم ، وهو نفس العدد خلال نفس الفترة من العام الســابق. و قد اجتاز 37 متقدمين الاختبارات خلال شهر سبتمبر فقط.

أ ش أ