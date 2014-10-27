محلب يكلف ببدء تنفيذ أكبر مجمع تجاري حضاري للباعة الجائلين بشارع بورسعيد

قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم بجولة بمنطقة الزاوية الحمراء، شملت زيارة سوق غزة، وسوق الجوهري، وعدد من الجراجات، بشارع بورسعيد، وذلك بمرافقة وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، ومحافظ القاهرة.

وكلف محلب ، خلال الجولة، بسرعة البدء في تنفيذ أكبر مجمع تجاري حضاري للباعة الجائلين، بالجراجات غير المستغلة، والأراضي الفضاء التي تملكها الدولة، بشارع بورسعيد.

وأضاف رئيس الوزراء قائلا “عاوزين ننضف بلدنا، واللي حاطط أيده على أرض الدولة لازم تتقطع”، مشيراً إلى ضرورة البدء في تطوير شارع بورسعيد، وأن تكون هناك مراكز تجارية حضارية تستوعب عدداً أكبر من الباعة، وتكون أكثر جذباً للمواطنين، مع توفير جميع عوامل الأمان بهذه المراكز التجارية.

وقال المهندس محلب إنه يوجد ما يزيد على 15 ألف م2 أراض تملكها الدولة، سيتم استغلالها الاستغلال الأمثل، ليستفيد منها الباعة الجائلون بالمنطقة، ويصبحوا تجاراً صغاراً، تكون لهم رخصة وبطاقة ضريبية، مؤكداً أنه سيتم تحويل التجارة العشوائية إلى تجارة رسمية، وسيتم التهيئة المجتمعية لذلك، وكل شئ سيتم بالرضا مع الباعة الجائلين، وسيتأكدون أن ذلك في مصلحتهم، ومن مصلحة المجتمع بوجه عام.

وقام رئيس الوزراء بجولة بكل من سوق غزة، وسوق الجوهري، وأجرى حواراً مع الباعة، مؤكداً لهم ضرورة أن يكون هناك منظومة أمن للسوق يتولاها الدفاع المدني، ثم سأل أحد الباعة : هل هذه البضائع مهربة، فأجاب : لا .. فقال محلب : وإذا طلبت فاتورة، هل تعطيني، فأجاب البائع : نعم، فأكد رئيس الوزراء : هذا ما نريده أن تكون تجارة رسمية، وأن نشجع المنتجات والصناعات المصرية، وأن نحارب جميعاً التهريب، لأن ذلك يضر ضرراً بالغاً بالصناعة الوطنية.