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تأخر إقلاع رحلة طيران أمريكية بسبب ظهور اسم القاعدة على خدمة الواي فاي بالطائرة

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تأخر إقلاع رحلة طيران أمريكية بسبب ظهور اسم القاعدة على خدمة الواي فاي بالطائرة تأخر إقلاع رحلة طيران أمريكية بسبب ظهور اسم القاعدة على خدمة الواي فاي بالطائرة

أرشيفية

تأخرت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية من مطار لوس أنجلوس الدولي إلى لندن الأحد 26 أكتوبر، بسبب ظهور نقطة واي فاي بأسم “القاعدة” على شاشة هاتف احد الركاب .

فقد رأى راكب اسم نقطة واي فاي، مكتوب على هاتفه بعنوان “ القاعدة للإرهاب الحر”، ما دفعه للقلق وإبلاغ المضيفات على الفور.

وقال مسؤولو شركة الطيران”اميركان ايرلاينز” إن الرحلة 136 تعطلت وتأخر إقلاعها حتى الواحدة بعد ظهر يوم الإثنين، حيث كانت الشركة تقوم بتقييم الموقف وإخطار المكلفين بتطبيق القانون.

ويقول مسؤولو شرطة مطار لوس أنجلوس إنهم يعملون على جمع مزيد من المعلومات، بينما لم تعلق إدارة العلاقات الإعلامية بالمطار على حادث يوم الأحد.

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