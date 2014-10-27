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بالفيديو .. محافظ الأقصر يعزي أسرة شهيد فجير سيناء ويوفر فرصة عمل لشقيقه الأكبر

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بالفيديو .. محافظ الأقصر يعزي أسرة شهيد فجير سيناء ويوفر فرصة عمل لشقيقه الأكبر بالفيديو .. محافظ الأقصر يعزي أسرة شهيد فجير سيناء ويوفر فرصة عمل لشقيقه الأكبر

زيارة محافظ الأقصر

أدى اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر واجب العزاء لأسرة شهيد الأقصر “محمد حجاج محمود” علي والذي استشهد في حادث العريش الإرهابي.

وأدان محافظ الأقصر الحادث الإرهابى الذي استهدف جنود القوات المسلحة، وقال ان هذا الحادث عمل جبان وخسيس ولن ينجح فى زعزعة الاستقرار وسنمضي قدما نحو تحقيق التنمية وسيتم دحر الإرهاب والقضاء علي المخططات التى لاتريد الخير لمصر وشعبها .

وأكد والد الشهيد استعداده لتقديمه نفسه واولاده فداءاً للوطن والتضحية بأرواحهم ، مشيرا إلى ان ابنه نال أعلي منزلة وهي الشهادة اثناء تأدية الواجب الوطني ، مطالباً بتعيين ابنه الاكبروشقيق الشهيد محمد ويدعي ” بدوي ” باحدي المصانع وهو الطلب الذي وافق عليه محافظ الأقصر كما قدم المحافظ مبلغ مالي لأسرة الشهيد.

رافق محافظ الأقصر خلال قيامه بتقديم واجب العزاء مدير أمن الأقصر اللواء منتصر ابو زيد والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وعدد من أئمة المساجد ورجال الأوقاف والأزهر.

 

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