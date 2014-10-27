فان جال: احتفال فان بيرسي كان غبيا

انتقد الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد احتفال روبن فان بيرسي مهاجم الشياطين بهدفه في تشيلسي يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل فان بيرسي هدفا قاتلا في الوقت الضائع أمام متصدر المسابقة، ليتعادل به للشياطين في أولد ترافورد 1-1.

وخلع المهاجم الهولندي قميصه في احتفال مجنون، كلفه بطاقة صفراء.

وقال فان جال في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان": "ما فعله فان بيرسي كان غبيا، فيمكنك أن تشعر بالسعادة ولكن دون أن تخلع قميصك لأن ذلك سيكلفك بطاقة صفراء، هذا ليس ذكاء".

ولعب مانشستر مواجهة تشيلسي منقوصا من نجمه واين روني، بسبب الإيقاف.

واعتبر فان جال أن فريقه كان يستحق أن يسجل التعادل القاتل.

وأضاف "الجميع يعرف ذلك، وجوزيه مورينيو يعرف أيضا".