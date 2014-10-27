إصابة 11 شخصا بالشلل بسبب “أكلة سمك” بالبرازيل

أصيب 11 شخصا بالشلل أثناء تناول وجبة العشاء في ريو دي جانيرو لأن ربة البيت لم تطبخ طعاما عاديا بل حاولت طهي سمكة “فوغو” قدمها صديق هدية لرب الأسرة.

لم يحذر أحد المصابين بالخطر المحتمل، وفي البداية تردّت حالة رب الأسرة حيث أصاب الشلل لسانه ثم وجهه وساعداه فرجلاه. بعد ذلك شعر أفراد الأسرة الباقون بتنميل أطرافهم وأجسامهم .

يوجد أكثر من ألف سم قاتل في سمك “الفوغو”، وسيكون كل شيءعلى ما يرام في حال طهيه بالطريقة الصحيحة لكن أي خطأ في الطهي قد يؤدي إلى نتيجة مؤسفة.

جدير بالذكر أن تناول سمك “الفوغو” يتسبب بوفاة العشرات سنويا في اليابان على الرغم من تدريب طباخين مختصين لتحضير هذا السمك.