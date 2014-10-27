وصول الإبراشي للشهادة في محاكمة أحمد دومة وأخرين في “أحداث الوزراء”

وصل منذ قليل الإعلامى ” وائل الابراشى ” للشهادة فى قضية ” أحداث مجلس الوزراء ” وذلك اثناء رفع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة “دومه” و٢٦٩ متهماً بينهم ١٦ متهماً محبوسين و ٩ هاربين والباقي مخلى سبيلهم في القضية المعروفة إعلامياً “بأحداث مجلس الوزراء” للاستراحة .

> عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن الحسينى وحضور محمد الجرف ممثل النيابة وأمانة سر أحمد صبحي.

جدير بالذكر أن مستشاروا التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد قاموا بالتحقيق في أحداث الشغب والمصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء في منتصف شهر ديسمبر ٢٠١١ وقرروا إحالة ٢٦٩ متهماً للمحاكمة العاجلة في قضية إتهامهم بالإعتداء على مقار مجلس الوزراء والشعب والشورى وحرق المجمع العلمي والإعتداء على قوات الجيش والشرطة وإتلاف الممتلكات العامة للبلاد.