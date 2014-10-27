إصابة 8 متسللين في انفجار لغم بالسيارة التي تقلهم على الحدود المصرية مع ليبيا

أنقذت قوات حرس الحدود المصرية غرب واحة سيوة 8 متسللين تعرضوا لإصابات متنوعة إثر انفجار لغم أرضى من مخلفات الحرب في سيارة لاند كروزر يستقلها 8 أشخاص عند العلامة الدولية 114 على الخط الحدودى بين مصر و ليبيا وإتلاف السيارة أثناء شروعهم بالهجرة غير المشروعة من خلال تسلل الحدود بدون تصريح من الجهات المختصة.

أعلنت مديرية أمن مطروح أن الحادث أسفر عن إصابة “عزت م . ش” -29 سنة- عامل مقيم بنى سويف مصاب بكسر بالقدمين ، و”محمد ر . م” -30 سنة- عامل مقيم ذات العنوان مصاب باشتباه نزيف داخلى بالبطن وكسر بالعمود الفقرى، و”أشرف أ . م” -39 سنة- عامل مقيم ذات العنوان مصاب باشتباه نزيف داخلى بالبطن، و”شعبان ر ق” -30 سنة-عامل مقيم ذات العنوان مصاب بكسر بالفكين، و”علاء ع . م” -30 سنة – عامل مقيم ذات العنوان مصاب بكسر بالفخذ الأيمن وتجمع دموى بالأربطة، و”عصام ج . ق” -18 سنة- عامل مقيم ذات العنوان مصاب بكدمات بالعين وكدمات باليد اليمنى، و”صابر ب م” -30 سنة- مقيم أسيوط مصاب بكسر بالفخذ الأيمن ، و”عمر م . ع” -20 سنة- عامل مقيم الفيوم مصاب بإشتباه كسر باليد اليمنى وسجحات متفرقة بجميع أجزاء الجسم.

تم نقل المصابين الى مستشفى مطروح العام للعلاج تحت حراسة قوات حرس الحدود ، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العسكرية بمعرفة قوات حرس حدود.